Operário do Itaquerão cai de 15 metros e vai a hospital

Um operário caiu de uma altura de quinze metros e foi encaminhado a um hospital na manhã deste sábado nas obras do Itaquerão, estádio do Corinthians que vai receber a partida de abertura da Copa do Mundo. A arena, vale lembrar, registrou em novembro do ano passado a morte de dois trabalhadores, vítimas da queda de um guindaste.

As informações iniciais, confirmadas pela assessoria de imprensa da Odebrecht, são de que o operário, cujo nome não foi revelado, trabalhava na construção das arquibancadas provisórias, que serão removidas após a Copa do Mundo. Ainda não se sabe o estado de saúde do trabalhador, que foi socorrido com vida.

O Governo do Estado assumiu a responsabilidade pela colocação das arquibancadas provisórias e conseguiu o apoio da Ambev, que é quem está bancando o custo de R$ 38 milhões. A cervejaria, por sua vez, contratou a Fast Engenharia para instalar 17,6 mil cadeiras nos setores Sul e Norte (8.800 em cada lado), 1,2 mil no Leste e outros mil no Oeste.

A Odebrecht não soube informar se o operário acidentado era funcionário da Fast ou terceirizado. Ele foi socorrido por uma ambulância da Odebrecht que fica no canteiro de obras e levado a um hospital - que também não foi informado. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao Itaquerão o trabalhador já havia sido socorrido.

