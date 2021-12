Olodum participa de remix da canção oficial da Copa

Como tem sido tradição nos últimos Mundiais, o Olodum fará mais uma de suas marcantes aparições durante o torneio. Com a Copa sendo realizada no Brasil, a banda baiana terá uma participação oficial.

Ao lado de Jennifer Lopez, Pitbull e da também baiana Claudia Leitte, o Olodum vai tocar na canção lançada pela Fifa para ser o hino do torneio. O som dos tambores do grupo dará o ar da graça em uma faixa bônus, a versão remix de "We are one", intitulada "We are one (Ole Ola-Olodum mix)".

O Olodum realizou uma apresentação em uma Copa pela primeira vez em 1994, nos Estados Unidos. Também foi à França, em 1998, Coréia do Sul, em 2002, e fez em Berlim, na Alemanha, o show de abertura do Portão de Branderburg. Na África do Sul, em 2010, executou suas canções nas Fan Fest de Durban e Joanesburgo.

Em 2009, a delegação da Fifa foi recepcionada pela Escola Olodum para uma visita às instalações do estádio de Pituaçu. A Banda também realizou um show no Pelourinho para comemorar a escolha do Brasil como sede da Copa.

