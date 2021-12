Oito amistosos servem como aperitivo antes da Copa

Para segurar a ansiedade pré-Copa, nesta quarta-feira, 4, tem mais aperitivo para a turma que aguarda os melhores jogadores do mundo no Brasil. As campeãs mundiais Itália, Inglaterra, Argentina e Uruguai fazem amistosos hoje, além da poderosa Holanda. Serão oito jogos agendados para logo mais.

Buscando o penta no Brasil, a Itália enfrenta a seleção de Luxemburgo, em Perugia, em solo italiano. Mesmo depois de perder o meia Riccardo Montolivo no amistoso do último sábado, por contusão, a Azzurra não teme colocar o atacante Balotelli. O jogador já treina normalmente, mesmo com os supostos problemas de pubalgia.

"Balotelli está treinando. Ele tinha uma sobrecarga muscular que estamos administrando de uma forma tranquila. Está em condições de jogar. Se é um exagero falar de pubalgia? Sim, é", disse o médico da Itália, Enrico Castelucci. No próximo domingo, no Brasil, a Itália ainda faz um amistoso contra o Fluminense, em Volta Redonda (RJ).

Rivais

Principal rival do Brasil, a Argentina também entra em campo nesta quarta, contra o Trinidad e Tobago, em Buenos Aires. O técnico Alejandro Sabella pretende colocar em campo força máxima, principalmente o quarteto Messi, Di María, Higuaín e Sergio Agüero. Os argentinos só embarcam para o Brasil na próxima segunda.

Ambas na Copa, Equador e Inglaterra se enfrentam em Miami, Estados Unidos. Visto com desconfiança no Mundial, os ingleses estão levando a sério o amistoso.

O técnico Hoy Hodgson inclusive esconde a escalação, confirmando apenas um jogador no time titular. "Lampard será o capitão, função que não é desconhecida por ele", assegurou o treinador, que ainda enfrenta Honduras no próximo sábado, no mesmo local.

Bicampeão mundial, o Uruguai recebe a Eslovênia no Estádio Centenário, em Montevidéu, com promessa de casa cheia. Até terça, 3, mais de 44 mil ingressos foram vendidos.

Se preparando para tentar conquistar o primeiro título, a Holanda recebe o País de Gales, enquanto a Argélia pega a Romênia.

Com Valdívia escalado entre os titulares, o Chile enfrenta a Irlanda do Norte, em Valparaíso. Para completar os amistosos, ainda tem Costa do Marfim e El Salvador.

