Ochoa ganha as redes sociais com centenas de memes

Nem bem acabou o jogo, o goleiro mexicano Ochoa começou a gerar memes nas redes sociais. A atuação decisiva para o empate com o Brasil em Fortaleza alçou o jogador à estratosfera da blogosfera.

Em charges como a do chapelão mexicano à comparação com super-heróis e santos, Ochoa só voltou a ser titular da seleção mexicana com a chegada do técnico José Manuel de la Torre.

