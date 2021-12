Obras do legado da Copa na BA têm corte de 96%

As obras de mobilidade urbana de Salvador, do legado da Copa do Mundo 2014, têm um corte de 96%. Em 2010, o orçamento previa um gasto de R$ 570 milhões, agora o número alcança apenas R$ 19,6 mi. As informações são do jornalista e blogueiro Vinícius Segalla.

O montante inicial de R$ 570 mi unia recursos da capital baiana, do Estado da Bahia e da União para construção de corredores de ônibus, os BRT, sigla em inglês para Bus Rapid Transit. A intenção era executar tudo até junho de 2014, antes da realização do Mundial.

Após uma eleição, em 2010, e já no ano de 2011 nada havia sido feito e o governo estadual decidiu mudar radicalmente o plano de mobilidade urbana de Salvador para a Copa de 2014. Com o BRT abandonado, ficou decidido a expansão e conclusão o Metrô da cidade, que está em construção desde de 1997 e ainda não foi concluído.

"Então, empenha-se esforço técnico e político para que o empréstimo da Caixa para a construção do BRT possa ser transferido para o financiamento do metrô, via aditamentos, sem necessidade de nova contratação e com a manutenção das condições diferenciadas de financiamentos federais para as obras da Copa" declara Vinícius.

O blogueiro destaca que apenas em maio de 2013 os três poderes chegam a um acordo sobre a mobilidade urbana na capital baiana. Porém, o custo da obra apresentada é de R$ 3,641 bilhões, com previsão de início em outubro deste ano e conclusão apenas em 2017. Dessa forma, a única obra em Salvador que fazia parte da Matriz de Responsabilidades da Copa foi excluída e substituída por duas obras projetadas para melhorar a mobilidade no entorno da Arena Fonte Nova.

