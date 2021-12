"O melhor Brasil e a pior Espanha", destaca mídia espanhola

"O melhor Brasil e a pior Espanha", "Maracanã devora a seleção" e outras manchetes similares: a imprensa espanhola se rendeu após a derrota de 3-0 da seleção do país para o Brasil na final da Copa das Confederações neste domingo, 30.

"'La Roja' sofre o primeiro revés importante em cinco anos. Sofreu um gol aos dois minutos e não soube reagir. Fred e Neymar nos mataram, Sérgio Ramos perdeu um pênalti e o resultado foi 3-0", resume o jornal esportivo Marca.

"Um golpe no Maracanã" é a manchete do mesmo jornal, que exibe uma foto do técnico Vicente del Bosque e de seus jogadores visivelmente desorientados.

Mas o próprio Marca e o outro jornal esportivo de referência de Madri, o AS, coincidem em olhar para a frente e desejam uma revanche no próximo ano na Copa do Mundo do Brasil-2014.

"Voltaremos!", destaca o AS, enquanto o Marca opta por "Voltaremos..." para tentar levantar o ânimo dos torcedores.



<GALERIA ID=18449/> <GALERIA ID=18448/>

Fred abriu o placar aos dois minutos de jogo, Neymar ampliou aos 44 e Fred voltou a balançar as redes, aos dois minutos do segundo tempo, em uma contundente vitória da seleção brasileira.

Nos dois jornais esportivos catalães, Mundo Deportivo e Sport, o destaque é a excelente atuação de Neymar, novo reforço do Barcelona.

"Neymar se coroa", destaca o Mundo Deportivo com uma grande fotografia do próprio Neymar e de Fred celebrando um dos gols.

"Campeão Neymar", afirma o Sport, com uma foto do craque brasileiro.

Para o jornal El País "o sonho do Maracanã foi um pesadelo para a 'Roja'".

"Brasil celebra uma goleada contundente contra a Espanha, desnaturalizada e com uma inferioridade eloquente ante um rival que mostrou os dentes a cada jogada", completa.

adblock ativo