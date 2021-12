Número de blitzes dobrará na Copa das Confederações

Além das mudanças já anunciadas para o tráfego durante a Copa das Confederações, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) pretende dobrar o número de blitzes da lei seca. Nos dias dos jogos na Fonte Nova (20, 22 e 30), duas equipes farão o trabalho.

O mesmo ocorrerá no dia 23, em função dos festejos juninos. Sem revelar os locais onde devem ocorrer as blitzes, a direção da Transalvador adianta apenas que será "em vias principais da cidade".

Já com relação à sinalização sobre as mudanças (desvios e interdições) no trânsito para o evento esportivo, o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, destaca que até o próximo sábado serão instalados 200 banners e 41 placas com informações em português e inglês em vias principais da cidade. "Na Avenida Paralela já tem algumas placas", diz Muller.

Outros locais indicados pela Transalvador são a região do CAB e a saída do aeroporto internacional de Salvador.

Polícia Rodoviária

Por sua vez, a Polícia Rodoviária Federal montou a Operação Copa das Confederações 2013, que prossegue até o dia 2 de julho, envolvendo, inclusive, cães e também um helicóptero.

Apesar de noticiada pela PRF, a utilização de um scanner não foi nesta segunda-feira, 10, confirmada. "É um tipo raio-x que consegue ver tudo dentro dos veículos, mas ainda não está confirmado, reitera o inspetor da PRF, Jeferson Morais.

Na manhã desta segunda, no km-429 da BR-116 (região de Feira de Santana), a PRF apreendeu 15 kg de crack, 228 cápsulas de cocaína já prontas para consumo e 3 kg de pasta-base de cocaína.

adblock ativo