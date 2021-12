Novo volante do Bahia diz ser bom de antecipação

Fabrício, o mais novo reforço do Bahia para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, treinou pela primeira vez nesta quarta-feira, 19, no Fazendão, e já falou como jogador do clube.

Originário das divisões de base do Juventude-RS, o meio-campista tem um corpo franzino. O jogador adiantou que pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante e que tem como forte a antecipação nas jogadas.

"Eu faço as duas. Jogo tanto como primeiro quanto como segundo volante. Mas meu forte mesmo é o primeiro. Mesmo com um corpo mais fraco, eu tento me antecipar, desarmar rápido o adversário. Essas são as minhas características", disse Fabrício.

O atleta falou também sobre o seu histórico no time de Caxias do Sul e elogiou o atual elenco do Esquadrão.

"Comecei no Juventude aos dez anos. Tenho 11 anos no clube, onde fiz minha trajetória lá. Mas todo mundo sabe que o Bahia é um clube de tradição. A camisa pesa, a camisa é forte. Espero somar com os companheiros e fazer um bom campeonato. Vi os jogos contra o Internacional e contra o Vasco. O grupo é bom e espero fazer um bom campeonato", finalizou.

Fabrício Lusa nasceu a 11 de março de 1992, em Caxias do Sul. Ele tem 1,75m de altura e pesa 70kg. O Bahia é o seu segundo clube na carreira.

