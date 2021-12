Nova leva de ingressos para Copa será vendida no dia 4

Uma quantidade bem limitada de ingressos, para todos os 64 jogos da Copa do Mundo, será posta à venda exclusivamente pelo site da Fifa na próxima quarta-feira, 4. De acordo com comunicado oficial da Fifa, o horário do início das vendas será divulgado em breve.

A entidade também informou que a partir deste domingo, 1º, será possível comprar as entradas restantes diretamente nos 12 Centros de Ingressos das cidades sede. Em Salvador, o posto de venda está localizado no Estacionamento I-1 do Shopping Iguatemi.

Além disso, mais sete centros de coleta de ingressos começam a funcionar neste domingo, sendo um deles no Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Jogos em Salvador

13/06 - Espanha x Holanda

16/06 - Alemanha x Portugal

20/06 - Suíça x França

25/06 - Bósnia x Irã

