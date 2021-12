Nome da bola da Copa de 2014 será Brazuca

O nome da bola da Copa de 2014 está definido e será "Brazuca". O anúncio oficial foi feito neste domingo, 2, pelo ex-jogador Cafu, que conquistou dois títulos mundiais pela seleção brasileira. A escolha foi realizada através de enquete, que contabilizou mais de 1 milhão de votos.

A opção Brazuca recebeu mais de 70% dos votos, de acordo com o anúncio feito por Cafu durante programa da TV Globo, e superou as outras duas concorrentes: "Bossa Nova" e "Carnavalesca". Essa foi a primeira vez que uma votação definiu o nome da bola de uma edição da Copa do Mundo.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pela Fifa, "brazuca é um termo informal, utilizado pelos brasileiros para descrever o orgulho nacional pelo estilo de vida do país. Simboliza emoção, orgulho e boa vontade com todos, de forma semelhante à abordagem local ao futebol".

"Estou muito feliz coma participação direta dos torcedores brasileiros na escolha do nome de um dos símbolos mais importantes do evento", declarou o secretário-geral da FIFA, Jérome Valcke. "Tenho certeza que a bola Brazuca entrará para a história junto com outras famosas bolas de futebol da Copa do Mundo, como a Tango, utilizada em 1978 na Argentina, e a Azteca, que esteve em jogo em 1986 no México", completou.

O nome da bola da Copa do Mundo de 2014 já é conhecido, mas o seu design ainda não foi revelado pela Fifa, comitê organizador ou a Adidas, que vai fabricá-la. Também não está definido quando ela será lançada.

