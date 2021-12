Noitada da Seleção Brasileira em Salvador repercute mal

A passagem pela capital baiana no último sábado, 22, rendeu ao Brasil não apenas a goleada por 4 a 2 sobre a Itália e, consequentemente, vaga na semifinal hoje diante do Uruguai.

Com a vaga assegurada, a comissão técnica liberou os jogadores, que só se reapresentaram ao meio-dia do domingo, 23.

O 'rolé' por Salvador ganhou uma baita repercussão. Na segunda-feira, 24, o colunista Léo Dias, do diário carioca 'O Dia', divulgou fotos que intitula "festinha particular dos jogadores brasileiros na capital baiana".

Em seu blog, o jornalista relatou que Daniel Alves, Dante, Oscar e David Luiz curtiram a 'balada' no Tarantino Art Bar, no bairro da Barra.

Segundo Dias, "a farra pós-jogo foi regada a combos de uísque Black Label com muitas garrafas de água de coco e diversas latas de energético. Todos os jogadores beberam o destilado, com exceção de David Luiz, que só ficou na base do energético. No total, foram cinco combos de Black Label, e a conta foi paga por Daniel Alves, que levou um grande desfalque no bolso".

Ainda de acordo com o colunista carioca, o trio formado por Neymar, Lucas e o goleiro Júlio César teria preferido "algo mais discreto num casarão em Salvador".

Nesta terça, 25, a esposa do camisa 1 da Seleção, Suzana Werner, utilizou seu Twitter para comentar o ocorrido. Primeiro, postou frases sem deixar claro alguma referência à notícia.

Em seguida, porém, comentou o assunto abertamente. "Uhu! Festinha de arromba! Aqui em casa deve ter sido melhor, kkk, pelo menos o nível das pessoas. Só mocinha, kkk, pena que fica só em foto. Elas bem tentam, mas minha família é de Deus", escreveu Susana, colocando link para o post do blog do 'Léo Dias'.

Coordenador técnico da Seleção, Carlos Alberto Parreira lidou com serenidade a notícia. "A recomendação que fizemos é que eles não podiam se expor. Pode ser que a gente converse, para que não aconteça de novo. Aqui não haverá repercussão", afirmou.

