No meio do centro, uma rua para o Chile chamar de sua

Para ambientar uma torcida bem equilibrada entre Brasil e Chile, que duelam hoje pelas oitavas de final, nada melhor do que uma passeada por um lugares mais tradicionais de Salvador, localizado no coração do Centro Histórico: a Rua Chile.



Batizada em 1912 em homenagem ao país sul-americano, a Rua Chile não poderia ser mais baiana. Foi ali que se formaram os maiores polos de Salvador, como o comercial, cultural e, também, esportivo: o Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves, sedia, desde 1913, a Federação Bahiana de Futebol.



Por que Chile?



De acordo com historiadores, a Rua Chile não tem a menor influência do país de batismo. O arquiteto Chico Senna diz que o nome veio de uma visita da marinha chilena, uma das maiores do mundo.



"A marinha do Chile era, na época, a 3ª melhor do mundo, e uma visita dela era motivo de festa. Por causa disso, a então Rua Direita foi renomeada para homenagear os chilenos".



Luiz Eduardo Dórea, que escreveu o livro História de Salvador nos Nomes de Suas Ruas, acrescenta que a influência chilena na rua parou aí. "Aquela antiga - muito antiga - via urbana nunca teve qualquer característica chilena. Ao contrário, durante séculos foi uma das ruas mais coloniais da cidade do Salvador, registrando nos seus diversos batismos as mutações próprias de um aglomerado urbano em plena evolução".



Ele acrescenta que, até os anos 1970, com a chegada dos shopping centers e a mudança das secretarias de estado para o Centro Administrativo da Bahia, a rua Chile era a rua mais importante de Salvador. "Assim como muitas outras vias em cidades brasileiras ou estrangeiras, a Rua Chile percorreu todo o ciclo cronológico do tempo - do apogeu à decadência".



Para torcer



Apesar de longa e cheia de estabelecimentos comerciais, a rua Chile não tem mais o brilho do século passado e, talvez por isso, o local não seja o mais animado para assistir ao jogo. Mas, nas duas pontas da rua - a Praça Castro Alves e a Rua da Misericórdia, no Pelourinho - a situação muda.



O Terreiro de Jesus está todo decorado para a Copa e a maioria dos bares e restaurantes transmite os jogos. Já a Praça Castro Alves é cercada de barzinhos simples e pertinho dali, no Largo Dois de Julho, o torcedor tem várias opções para assistir os jogos.



Mas, se o Chile levar a melhor, Chico é categórico. "Se o Chile for campeão do mundo, tem que ter festa. E nada mais coerente que essa festa seja na rua Chile!", brincou.

