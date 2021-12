No dia do aniversário, Messi quer título mundial

Lionel Messi, que completa 27 anos nesta terça-feira, 24, afirmou que o único presente que deseja é que a seleção argentina ganhe a Copa do Mundo no Brasil. "Meu presente perfeito este ano seria ganhar a Copa", disse o astro argentino em sua conta no Facebook, em que agradeceu por todas as saudações recebidas no dia. "Muito obrigado por todas as suas felicitações", completou.

O atacante comentou ainda a expectativa da seleção da Argentina para a partida de quarta-feira contra a Nigéria, em Porto Alegre. "Queremos terminar como líderes do grupo", disse ele. A equipe comandada por Alejandro Sabella garante a primeira colocação do Grupo F com um empate diante dos africanos. "Vamos passo a passo e o primeiro é focarmos em ganhar a partida de amanhã (quarta-feira) para poder terminar como líderes no grupo", disse.

No estádio Beira-Rio, Messi, que marcou dois gols na Copa, voltará a se encontrar com o goleiro nigeriano Vincente Enyeama, que no Mundial passado evitou vários gols dele.

