No Brasil, Valcke minimiza preocupação com atrasos

Em nova visita ao Brasil, nesta semana, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, minimizou a preocupação com a lentidão das obras nas cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. "Claro que ainda há coisas para se fazer. Mas temos trabalhado muito bem com o governo brasileiro", afirmou o dirigente, em passagem por Porto Alegre. "Não vou ficar ligando para o prefeito e ao governador pra saber como estão as obras", disse.

O secretário-geral faz parte de uma comitiva da Fifa que desembarcou em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira, junto com integrantes do Comitê Organizador Local (COL). No meio da manhã, eles visitaram a obra de um viaduto próximo ao Estádio Beira-Rio. Por menos de um minuto, Valcke, ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e dos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, membros do Comitê Organizador Local, vistoriou o canteiro de obras.

De lá, o grupo se dirigiu até o estádio, onde, no gramado, o secretário-geral presenteou os operários da reforma do Beira-Rio com ingressos simbólicos. "Praticamente todos os estádios estão prontos. Só faltam acabamentos. Cada vez que visito um estádio, saio satisfeito e mais orgulhoso de ser brasileiro", declarou Bebeto.

Já Ronaldo voltou a elogiar o legado da Copa para as cidades. "Quero ressaltar as obras do entorno, que são muito importantes para a população. A Copa acelerou essas obras e a população está saindo ganhando. Estamos trabalhando para mostrar que o Brasil não tem apenas bons jogadores, mas também bons organizadores de eventos."

