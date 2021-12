Niguém dá nada por Thomas Müller

O alemão Thomas Müller é candidato ao título de campeão do mundo, Bola de Ouro e artilheiro da Copa no Brasil. Apesar da cara de quem não quer nada, o atacante pode acabar escrevendo seu nome na história dos Mundiais.

Artilheiro



Entre os artilheiros da Copa, é possível encontrar, como esperado, estrelas como Messi e Neymar, com quatro gols cada. Mas, logo acima dos dois craques do Barcelona está o surpreendente Müller (cinco gols), que marcou três gols contra Portugal (4-0), um nos Estados Unidos (1-0) e o primeiro na histórica goleada de 7 a 1 sobre o Brasil, nas semifinais.

Caso faça mais um gol, o atacante vai se igualar com James Rodríguez na artilharia do Mundial, mas ficará com a chuteira de ouro por ter uma assistência a mais do que o colombiano (3 contra 2).

Ele se tornaria, assim, o primeiro jogador a receber duas vezes o troféu, após 2010 (cinco gols). Isso, porém, não bastaria para o alemão. "Eu ganhei a chuteira de ouro há quatro anos, para que ganhar mais uma? Há um título muito mais importante que eu ainda não conquistei", disse antes da Copa.

Com dez gols em Copas do Mundo e apenas 24 anos de idade, Müller aparece como provável sucessor do companheiro Klose, que se tornou neste Mundial o maior artilheiro da história das Copas (16 gols).

Atípico



Antes da semifinal contra o Brasil, Schweinsteiger havia admitido rindo que "no fundo, ninguém sabe o que pensa Müller".

Müller é assim também em campo. Seja como "falso nove" ou como ponta, ele é o fator surpresa, um jogador "imprevisível, pouco ortodoxo", definiu o técnico Joachim Low, fascinado por ele mesmo não entender os deslocamentos do atacante em campo, o que o torna "muito difícil de marcar".

Müller, um garoto desengonçado de 1,86 m, não é um monstro técnico, nem físico, o que não o impede de ser o terceiro jogador que mais correu no Mundial (atrás dos holandeses Sneijder e Robben). "Ele não tem músculos, mas hoje se mostrou muito forte", elogiou Maradona, depois de Müller marcar três gols na estreia.

O comportamento do jogador em campo também é atípico, sendo o único jogador da 'Mannschaft' a expressar sua raiva a cada vez que o árbitro toma uma decisão "errada", ou a se desentender com adversários (como com o português Pepe, que foi expulso). Com pinta de bom moço, Thomas Müller não é mosca-morta.

E engraçado



O craque, que se casou muito cedo e de biografia livre de escândalos, é tido na seleção alemã como um dos grandes brincalhões do elenco. "Quando ligo para casa, digo aos meus familiares que vamos dar de tudo em campo para que comemorem com um bom churrasco", brincou.

Müller tuíta pouco, mas publicou duas fotos dos pontos que tomou no supercílio direito -aberto na fase de grupos-, orgulhoso de "estar parecendo um pouco com um boxeador :-)".

Müller se diverte facilmente, mas, para ele, a Copa do Mundo é assunto sério.

