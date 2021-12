Nigéria esconde escalação e técnico diz: só importa meu time

O treinador nigeriano Stephen Keshi não se mostrou preocupado em saber como o Uruguai deve jogar na partida desa quinta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Fonte Nova.

No treino realizado no estádio baiano, Keshi liberou apenas 15 minutos para a imprensa e não revelou o time que começa a partida. Para o técnico, sua preocupação maior é com a forma que a Nigéria vai se comportar durante a partida e não estudar como o Uruguai será escalado.

"O que me preocupa é a minha equipe. É a concentração deles. Se levarem a campo o nosso esquema, a nossa tática, durante os 95 minutos da partida, então está tudo certo, não teremos problemas".

Não que o treinador não demostre respeito pelo Uruguai e o seu poderoso trio ofensivo formado por Cavani, Suárez e Fórlan. Mas Keshi tem dúvidas se o time uruguaio tem a mesma gana da equipe de 2010, quando foram até as semifinais da Copa do Mundo da África.

"O Uruguai de 2010 era uma equipe muito perigosa. Eles agora tem um posicionamento diferente, mas ainda tem basicamente os mesmos jogadores. Vai depender então do que eles decidirem fazer em campo. Não sei se eles tem mais a mesma de sede de ganhar agora que eles tinham em 2010".

adblock ativo