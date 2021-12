Neymarzetes fazem vigília em Fortaleza

Um grupo formado por quase 20 meninas não arredou pé de frente do hotel onde a seleção brasileira está hospedada na capital cearense, na Praia de Iracema, desde à noite da quarta-feira (2). As "Neymarzetes", como pedem para serem chamadas as integrantes do fã-clube "Neymar Jr. Fortaleza-Oficial", esperam cumprir uma missão antes da partida de hoje contra a Colômbia: entregar duas faixas com declarações de amor ao camisa 10 do Brasil.

"Queremos que ele fique ainda mais motivado com o nosso presente para fazer uma grande partida contra a Colômbia", afirmou a presidente do fã-clube, Larissa Araújo, de 17 anos. "Ele merece todo o nosso carinho, porque é um craque, muito humilde, simpático e lindo. Além disso, representa muito bem o nosso País mundo afora. Vale se sacrificar nesse sol a espera dele", completou a mandatária do fã-clube, criado no início de 2013.

Depois de mais de 16 horas de vigília em frente ao hotel, as meninas não tinham sequer visto o craque à distância. Nada que lhes tirasse o ânimo. "Não vamos arredar pé até ganhar, ao menos, um tchauzinho do Neymar. Já vai ter valido qualquer espera", afirmou Keicyane Santos, de 18 anos, que faltou ao trabalho no sonho de ver o ídolo de perto. "Acho que, se eu conseguisse tirar uma foto com ele, eu ia ter um piripaque e ia morrer de felicidade", completou.

Com uma faixa escrita "Se não fosse amor, eu já teria desistido!", as amigas Grace Santana e Carol Lopes, de 18 e 20 anos, nessa ordem, fazem planos ainda mais ousados. "Se ele descobrir o quanto nós o amamos, vai abrir mão da Bruna Marquizine (atriz da TV Globo que namora com o atacante) para ficar com uma de nós. Vamos saber cuidar dele melhor que ela", apostou Grace, cheia de entusiasmo.

* Do JC Online

