Neymar vê Brasil ofensivo e pronto para agradar torcida

O atacante Neymar afirmou nesta quarta-feira, em Cotia (SP), onde os comandados de Mano Menezes se preparam para enfrentar a África do Sul, nesta sexta, às 15h45, no Morumbi, que vê a seleção brasileira preparada e forte para agradar ao sempre exigente público paulistano que irá ao estádio para acompanhar o amistoso.

O jogador destacou que, embora o local seja a casa do São Paulo, ele se sente muito à vontade quando atua no tradicional palco do rival do seu Santos. "Já me sinto em casa jogando no Morumbi. É um estádio que eu conheço bem, temos tudo para fazer um grande jogo. A seleção ataca bastante, tem um time muito rápido e tem tudo para conquistar a torcida", ressaltou, em entrevista coletiva.

Já ao ser questionado sobre qual comportamento espera que os torcedores tenham durante o amistoso desta sexta, Neymar respondeu: "Se estivesse que dar um recado, era para que esquecessem a rivalidade entre os clubes e torcessem para quem estiver jogando".

Neymar também comentou nesta quarta sobre a situação de Paulo Henrique Ganso, que segue sem aceitar a proposta de valorização salarial feita no Santos e está na mira de São Paulo, Grêmio e Fluminense. O jogador tratou esse caso como um "assunto chato" e disse apenas torcer pela permanência do meio-campista na Vila Belmiro.

"O Paulo Henrique, por ser o Ganso, o jogador que é, não deveria passar por essa situação, independentemente de quem esteja certo ou errado. Torço para que resolva logo e ele permaneça do meu lado, porque a casa dele é o Santos", destacou.

