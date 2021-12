Neymar será o melhor jogador do mundo, assegura Lukaku

Neymar será o melhor jogador do mundo, elogiou nesta quinta-feira, 5, o centroavante belga Romelu Lukaku, na véspera do confronto pelas quartas de final da Copa do Mundo-2018 entre as duas Seleções.

"Neymar não é ator. Ele é habilidoso. Neymar não é ator. Contra o Neymar, os jogadores chegam mais duro, porque ele tem qualidades que não são normais. Acho que no futuro ele vai ser o melhor jogador do mundo. Estou feliz de jogar contra ele mais uma vez", declarou Lukaku, em português, em coletiva de imprensa em Kazan.

O goleador belga, que já marcou 4 vezes nesta Copa, assegurou que a partida contra os pentacampeões mundiais será "um verdadeiro desafio" para os 'Diabos Vermelhos'.

"Acho que será um grande teste, porque enfrentaremos o melhor time do torneio, o favorito, e será um grande teste para ver como estamos como time", comentou.

"Pontos fracos no Brasil? Não acredito que tenham. São muito fortes na defesa, com experiência, têm volantes perigosos, com bom jogo, grandes atacantes", acrescentou o jogador do Manchester United.

"Agora a gente vai enfrentar adversários cada vez mais fortes, mas esse jogo agora é talvez contra o favorito absoluto. Se vencermos, vamos pegar outro adversário difícil. Vamos ver até aonde vamos chegar", pontualizou.

O vencedor da partida garantirá vaga nas semifinais, na próxima terça, 10, em São Petersburgo, e enfrentará o vencedor do confronto entre França e Uruguai, programado para esta sexta, 6, às 11h em Novgorod.

adblock ativo