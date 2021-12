Neymar, Paulinho e Iniesta são finalistas ao Bola de Ouro

A Fifa anunciou neste sábado, 29, os seis jogadores indicados à Bola de Ouro desta edição da Copa das Confederações. A premiação irá eleger o maior craque da competição, cuja final será realizada neste domingo, às 19 horas, no Maracanã, palco do esperado confronto entre Brasil e Espanha. Paulinho e Neymar, da seleção brasileira, além de Iniesta e Sergio Ramos, da equipe espanhola, estão entre os finalistas ao prêmio.

Todos os seis indicados ao prêmio fazem parte das quatro seleções que foram às semifinais do torneio, pois os outros dois finalistas são o meia Andrea Pirlo, da Itália, e o atacante Luís Suárez, da Uruguai. Italianos e uruguaios jogam pela terceira posição da Copa das Confederações neste domingo, a partir das 13 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Ao anunciar os finalistas, a Fifa informou que o vencedor da premiação será escolhido pelos profissionais de imprensa credenciados para cobrir esta edição da competição, assim como revelou que o anúncio do ganhador desta honraria acontecerá logo após o apito final da decisão deste domingo.

Além do vencedor, o segundo e o terceiro colocados desta premiação receberão, respectivamente, a Bola de Prata e a Bola de Bronze do torneio. Até hoje, o Brasil teve vencedores de quatro das seis edições da Bola de Ouro da Copa das Confederações. O primeiro a ganhá-la foi Denilson, em 1997, antes de Ronaldinho Gaúcho conquistá-la dois anos depois. Em seguida, os franceses Robert Pires e Thierry Henry ficaram com a honraria respectivamente em 2011 e 2003. Já em 2005 o prêmio foi dado ao atacante Adriano, antes de Kaká ter se consagrado o vencedor em 2009, quando ocorreu a última edição do torneio que serve como principal evento-teste para a Copa do Mundo.

