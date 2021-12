Neymar ganha por ano R$ 8,4 mi a mais do que James Rodríguez

O artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols, o colombiano James Rodríguez ganha 6 milhões de euros anuais (R$ 18,1 mi) no Monaco. Considerando apenas o salário, Neymar ganha, por ano, R$ 8,4 milhões a mais do que seu adversário no confronto desta sexta-feira, 4, pelas quartas de final. Mas o brasileiro engorda ainda mais sua conta com os diversos contratos publicitários, alcançando a cifra 29 euros (R$ 87,6 mi), sendo o terceiro jogador que mais fatura no mundo, de acordo com a revista France Football.

O zagueiro da Seleção Brasileira Thiago Silva, do PSG, que será um dos responsáveis por evitar as belas jogadas do camisa 10 da Colômbia, também faz parte da lista de 20 jogadores mais bem pagos em 2013. Ele é o oitavo da lista com rendimento de 17 milhões de euros (R$ 51,3 mi), sendo que ao contrário de Neymar, a maior parte dos ganhos do zagueiro brasileiro é referente ao seu salário.

Mas a conta recheada mesmo é do argentino Lionel Messi, que recebe 41 milhões de euros por ano no Barcelona (R$ 123,8 mi). Só de salário, Messi recebe 20 milhões de euro (R$ 60,4 milhões).

Os colegas do Barça, Neymar e Messi dividem o segundo lugar na artilharia da Copa com o alemão Müller com quatro gols.

A conta de James Rodríguez pode engordar, já que após sua boa atuação no Mundial, a imprensa internacional diz que Barcelona e Real Madrid têm interesse no atleta.

