Neymar fica 4 semanas fora e só deve voltar para Copa

Em meio ao péssimo momento que atravessa, o Barcelona teve mais um baque nesta quinta-feira, 17. O clube anunciou que o atacante Neymar ficará afastado dos gramados por cerca de quatro semanas graças a uma lesão sofrida durante a decisão da Copa do Rei na última quarta, quando perdeu por 2 a 1 para o rival Real Madrid, ficou com o vice da competição e se afundou na crise.

Neymar atuou durante os 90 minutos, mas deixou o campo do Estádio Mestalla com dores no pé esquerdo. Após a realização de exames, foi constatada uma lesão no quatro metatarso, que gerou um edema no local. O Barcelona anunciou que o tempo de recuperação será de quatro semanas, o que deve fazer com que o brasileiro perca o restante da temporada pelo time catalão.

A última partida do Barcelona acontecerá no dia 18 de maio, daqui um mês, quando enfrenta o Atlético de Madrid pela última rodada do Campeonato Espanhol. A equipe catalã está na terceira colocação, já quatro pontos atrás dos próprios madrilenhos e a tendência é que não arrisque a volta de Neymar para esta partida.

Esta inatividade do atacante cria uma preocupação para a seleção brasileira. A lesão não é suficiente para deixá-lo fora da Copa do Mundo, mas gera dúvidas sobre a condição física com a qual se apresentará no dia 26 de maio, quando os comandados de Luiz Felipe Scolari iniciam a preparação.

A estreia do Brasil no Mundial será no dia 12 de junho, contra a Croácia, o que dará tempo suficiente para que Neymar se recupere. Se tudo acontecer dentro do previsto, ele deve participar dos dois amistosos marcados para antes da Copa: contra Panamá, dia 3 de junho, em Goiânia, e Sérvia, dia 6, em São Paulo.

Nas redes sociais, Neymar não citou a lesão. Mas publicou uma mensagem que indica sua preocupação com o problema físico. "Mesmo em meio a tantas lutas e aflições, Deus vai comigo. Segue segurando minhas mãos e não me deixa só!", registrou o atacante, nesta tarde. "Que a tua vontade seja feita sempre, Deus...".

Esta é a segunda lesão sofrida pelo atacante desde que chegou ao Barcelona no meio do ano passado. Em janeiro, ele sofreu um problema nos tendões do tornozelo direito durante duelo com o Getafe. Na ocasião, também ficou um mês afastado dos gramados.

O lateral Jordi Alba também virou desfalque para as próximas partidas do Barcelona, ao sofrer uma lesão muscular na perna direita diante do Real. O jogador, presença certa na seleção espanhola para a Copa do Mundo, deve ficar fora de ação por um período entre três e quatro semanas.

