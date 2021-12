Neymar fatura 125% a mais no ano da Copa e ganha R$ 108 mi

Que tal ganhar quase R$ 9 milhões? Pois essa bolada, digna de prêmio da Mega Sena, é o salário mensal de Neymar, de acordo com a colunista Mônica Bergamo. Isso por conta dos ganhos com o uso de sua imagem em 12 contratos publicitários, que engordam sua renda no Barcelona. No ano da Copa, a poupança do craque deve chegar a R$ 108 milhões, 125% a mais do que ele faturou em 2013.

Quando assina um contrato, Neymar recebe uma bolada extra e depois ganha parcelas mensais pelo uso de imagem. O dono da camisa 10 do Brasil é garoto-propaganda de produtos diversos, desde carro a celular, passando por cueca e artigos esportivos até produtos de higiene pessoal.

adblock ativo