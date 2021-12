Neymar fala da dor de não jogar e pede apoio para seleção

Em dia semifinal entre Brasil e Alemanha, nesta terça-feira, 8, Neymar ligou para o técnico Luiz Felipe Scolari e os colegas. O atacante incentivou os jogadores e disse que o sonho do hexa continua.

O atleta também usou as redes sociais para desabafar sobre o seu primeiro jogo fora da equipe brasileira nessa Copa do Mundo. O dono da camisa 10, que deixou a competição após fraturar a terceira vértebra, agradeceu o apoio e pediu torcida para os colegas.

"Não tenho como agradecer a todos o carinho e as milhares de mensagens de apoio que recebi desde sexta-feira... Foram estas mensagens que fizeram estes últimos dias menos dolorosos. Hoje vou assistir ao jogo do Brasil contra a Alemanha do lado de fora... Vou ser mais um entre os 200 milhões de torcedores e sei o quanto é importante para aqueles caras lá dentro de campo o nosso apoio, a nossa torcida !!".

A mensagem de Neymar dar a entender que ele não vai acompanhar a seleção no Mineirão, em Minas Gerais, mas deu esperança para a presença do atleta em uma possível final no Maracanã, no Rio de Janeiro. "Queria pedir para torcermos juntos até o ultimo segundo porque quero muito, mas muito mesmo estar com todos (torcida e meus companheiros) no próximo Domingo dentro de campo... no Maracanã".

