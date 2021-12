Neymar explica choro no fim da partida

No final da partida tensa entre Brasil e Costa Rica, Neymar caiu no choro. Em sua rede social, o camisa 10 da seleção desabafou sobre os motivos para a causa da emoção. "Nem todos sabem o que passei pra chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer, poucos fazem" afirmou.

Ao longo da semana, muitas críticas foram dirigidas ao atacante devido a sua atuação na estreia no Mundial. Apelidos como "cai cai" e "pipoqueiro" foram rotulados ao jogador de 26 anos.

Na partida desta sexta-feira, 22, o Brasil ganhou por 2 a 0, com os dois gols no final do segundo tempo, o primeiro de Coutinho e o segundo de Neymar.

adblock ativo