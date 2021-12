Neymar exalta participação de Fred na Copa das Confederações

Apesar de ter sido considerado o melhor jogador no jogo entre Brasil e Espanha, na final das Copa das Confederações, Neymar fez questão de exaltar a participação de Fred na vitória brasileira por 3 a 0. O atacante publicou,nesta segunda-feira, 1º, em seu perfil no Instagram, uma foto da mãe com a camisa do colega, que fez dois gols na partida.

Na legenda, ele disse: "Obrigado Dom , por fazer minha coroa feliz ! Valeu irmao, voce eh p... te amo @fredguedes9". Ele também usou sua fã para agradecer aos torcedores pelo apoio durante a competição. "Obrigado torcida Brasileira, foi lindo em todos os lugares que passamos .. Vocês foram o nosso 12• jogador !!! E aos jogadores .. Sem palavras ... SENSACIONAL !!! Obrigado senhor".

