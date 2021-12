Neymar é o jogador mais citado no Twitter

O atacante Neymar é o jogador da Copa das Confederações mais citado no Twitter, ficando na frente do italiano Mario Balotelli e do espanhol Sergio Ramos, segundo e terceiro, respectivamente.

Segundo um estudo do centro tecnológico "Barcelona Media", o brasileiro já foi citado mais de 92 mil vezes, seguido por Balotelli, com 78 mil menções, e Ramos, com 65 mil.

Também aparece na lista de jogadores protagonistas da Copa das Confederações o italiano Stephan El Shaarawy, citado em 31 mil oportunidades, e o mexicano Chicharito, que já apareceu em 27 mil comentários.

Os jogadores mais ativos no Twitter são o espanhol Sergio Ramos, que publicou 135 mensagens desde a semana prévia à competição, seguido pelo brasileiro Lucas, que postou 80 mensagens.

Os outros jogadores que mais se comunicam via Twitter são o espanhol Cesc Fàbregas e o mexicano Javier Aquino, que publicaram 70 e 60 mensagens, respectivamente.

Segundo o estudo, é possível observar uma importante relação que indica que os jogadores mais ativos no Twitter durante a Copa das Confederações recebem mais atenção por parte dos usuários.

