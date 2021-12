Neymar é o atleta brasileiro mais buscado no Google

Além de ser o jogador mais citado no Twitter durante a primeira rodada da Copa do Mundo, Neymar é o atleta brasileiro mais procurado no Google.

Com a marca de 60.7%, o atacante reúne mais da metade do número de pesquisas do buscador. A segunda posição é ocupada pelo goleiro Alisson, com 9.8%.

Já no ranking das seleções, a equipe brasileira ocupa o quarto lugar entre as seleções mais buscada do Mundial de 2018. A atual campeã, Alemanha, puxa a lista seguida de Rússia e Portugal.

