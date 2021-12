Neymar e Marco Fabian passam por exame antidoping

Os jogadores Neymar e Marco Fabián foram sorteados para passar pelo exame antidoping nesta terça-feira, 17, após o empate em 0 a 0 entre Brasil e México. O mexicano aproveitou o momento para tietar o craque da Seleção Brasileira.

"No doping conversando com um grande jogador e, ainda mais, grande ser humano", disse Marco Fabian. Eles trocaram a camisa e tiraram fotos juntos. As imagens foram postadas no perfil do Instagram do mexicano.

