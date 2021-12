Neymar e Daniel Alves pintam os cabelos para a Copa

Vaidosos e adeptos de mudanças no visual, os jogadores Neymar e Daniel Alves não aguentaram e já fizeram a primeira repaginada na Copa do Mundo 2014. Eles apareceram para treinar na manhã deste domingo, 15, na Granja Comary, com os cabelos pintados.

O atacante, que vinha usando o cabelo escuro e um corte no estilo moicano com franja, apareceu exibindo um corte mais curto e o cabelo descolorido, quase um loiro blond.

Já Daniel, lateral-direito da Seleção Brasileira, ganhou tons de grisalho.



A mudança no corte de cabelo de Naymar rendeu até brincadeira entre os jogadores. Em seu perfil no Instagram, Neymar postou uma foto montagem com o cabelo de zagueiro David Luiz.

