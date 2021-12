Neymar divulga foto comemorando vitória sobre o Uruguai

Depois que fotos da "festa" dos jogadores após a vitória sobre a Itália no último sábado, 22, repercutiram na internet, Neymar divulgou na madrugada desta quinta-feira, 27, em sua conta no Instagram, uma comemoração mais "light" da conquista por uma vaga na final da Copa das Confederações.

Na imagem, o atacante está ao lado de Oscar, Bernard e Paulinho, aparentemente em um quarto de hotel. Na legenda da imagem, Neymar explica o que eles estavam fazendo: "resenha até umas horas".

Pelo visto, não rolou a mesma "farra" que aconteceu em Salvador. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", Daniel Alves, Dante, Oscar e David Luiz comemoraram a vitória sobre a Itália em uma "balada" no Tarantino Art Bar, no bairro da Barra.

Já Neymar, Lucas e Júlio César foram fotografados ao lado de mulheres em uma festa em um casarão. A mulher do goleiro, Suzana Werner, não gostou das imagens e ironizou o fato em seu Twitter. ""Uhu! Festinha de arromba! Aqui em casa deve ter sido melhor, kkk, pelo menos o nível das pessoas", disse.

