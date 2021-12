Neymar brilha, Brasil bate México e chega à semi

Com atuação decisiva de Neymar e mais um gol de Jô no final do jogo, a Seleção Brasileira bateu, nesta quarta-feira, 19, o México, por 2 a 0, na segunda rodada do grupo A da Copa das Confederações. Com o triunfo da Itália sobre o Japão, o Brasil avançou antecipadamente às semifinais. Com o resultado, o Brasil chegou a seis pontos ganhos, e os mexicanos seguem zerados na tabela.

Assim como havia feito na abertura da competição, o camisa 10 abriu o placar da partida logo no início do jogo. Após cruzamento de Daniel Alves que chegou a ser desviado por um defensor mexicano, Neymar mostrou muita categoria ao acertar um belo voleio. No finalzinho, Jô aproveitou cruzamento do camisa 10 e emendou de primeira para marcar.

Para a partida desta quarta, Luiz Felipe Scolari colocou em campo a mesma equipe das vitórias sobre França e Japão, ambas por 3 a 0. No México, José Manuel de la Torre aumentou o poder de marcação de sua equipe, com um trio de volantes formado por Flores, Torrado e Salcido. No ataque, Giovanni dos Santos seguiu como titular.

Na entrada em campo da Seleção Brasileira havia grande expectativa se haveria alguma manifestação dos jogadores referente aos protestos que ocorrem em todo o país, o que acabou não acontecendo. A torcida que compareceu em peso ao Castelão, no entanto, cantou alto o hino nacional, acompanhada pelos atletas.

Quando a bola rolou, ficou evidente a estratégia mexicana de marcar forte e sair no contra-ataque. Os anfitriões tentavam chegar com jogadas pelo lado do campo, quase sempre organizadas por Hulk pela esquerda e Neymar pela direita.

Com domínio das ações, o Brasil chegou bem logo aos quatro minutos, na base do abafa. Após chute de Hulk, a bola sobrou para Neymar, que, em posição irregular, cruzou para Oscar marcar. O trio de arbitragem comandado pelo inglês Howard Webb anulou o lance marcando impedimento.

Quatro minutos depois, o gol foi para valer. Em jogada iniciada na direita por Paulinho e Hulk, Daniel Alves recebeu e centrou em direção à área. O zagueiro e capitão mexicano Rodríguez conseguiu cortar, mas a bola sobrou para Neymar, que emendou de primeira, sem dar chances para Corona, abrindo o placar com um golaço.

A pressão verde e amarela seguiu incessante. Aos 13 minutos, depois de muita briga na área, a bola sobrou na entrada da área para Daniel Alves, que antes de a marcação chegar, deu um leve toque e quase marcou por cobertura, parando na defesa do goleiro mexicano.

A seleção visitante teve sua primeira grande chance de gol aos 16 minutos. Hulk foi driblado na esquerda por Torres, que cruzou na área. Marcelo tentou dominar, se enrolou e perdeu a bola na área. Para sorte dos brasileiros, na sobra, Mier acabou finalizando à direita de Júlio César.

Aos 22 minutos, Neymar esteve perto de marcar outro golaço no Castelão. Após cruzamento da direita feito por Fred, o atacante matou no peito, se livrando da marcação, e disparou de perna esquerda, chutando por cima do gol defendido por Corona.

Depois do lance, a atuação brasileira esfriou, e os lances de perigo desapareceram. Já os mexicanos passaram a ocupar mais o setor ofensivo. Aos 34, um susto quando Thiago Silva e David Luiz se chocaram. O defensor do Chelsea levou a pior e o até o fim do primeiro tempo ficou com o nariz sangrando.

Nos acréscimos da primeira etapa da partida, em falta cobrada pelo lado direito do ataque mexicano, Giovanni dos Santos cobrou fechado em direção ao gol, fazendo a bola sair cheia de veneno, passando muito perto do gol defendido por Júlio César.

Segunda etapa

Logo no início do segundo tempo, o Brasil voltou a ter um gol anulado ainda no primeiro minuto de jogo. Após cobrança de falta de Neymar pela esquerda ofensiva, Thiago Silva escorou de cabeça para o fundo das redes, mas a arbitragem anotou impedimento no início da jogada.

Mantendo o ritmo mais lento como na metade do primeiro tempo, a seleção brasileira foi crescendo aos poucos na etapa final. Aos 9 minutos, Hulk ficou cara a cara com Corona e finalizou para fora. Logo no minuto seguinte, foi a vez de Neymar invadir a área e bater para fora.

A primeira mudança do Brasil aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando Hernanes entrou na vaga de Oscar. Pouco antes, no México, Herrera substituiu Flores.

Três minutos depois da primeira alteração, a seleção ficou muito perto de ampliar o placar, quando Paulinho disparou desde a linha do meio-campo, fez fila e tocou para Neymar, que bateu cruzado, parando na defesa de Corona.

O pedido da torcida pela entrada de Lucas no lugar de Hulk, que começou ainda no amistoso contra a Inglaterra, no Maracanã, aconteceu apenas aos 32 minutos dos segundo tempo. Nesse momento do jogo, o México já se soltava mais, inclusive com a entrada de Barrera no lugar de Flores.

Logo depois, o torcedor brasileiro precisou se segurar firme na cadeira, quando os adversários chegaram em alta velocidade, primeiro Guardado e depois Barrera ficaram muito perto de marcar, no mesmo lance.

Aos 36, Felipão lançou no jogo o autor do gol que fechou a vitória contra o Japão: Jô. Assim como na partida anterior, de novo o atacante do Atlético Mineiro substituiu Fred. E o atacante do Galo voltou a mostrar estrela para decidir a partida.

Era o camisa 21 que estava na área para concluir para as redes o cruzamento de Neymar, que fez bela jogada pelo lado esquerdo do campo, cruzando na medida para o atacante marcar.

