Neymar abre o placar na Copa das Confederações

Em menos de cinco minutos do início do jogo, a principal esperança da seleção brasileira de futebol, o jogador Neymar marcou um gol contra o Japão, após o atacante Fred ajeitar a bola com o peito na entrada da grande área. Mais de 60 mil torcedores acompanham o jogo no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Sob vaias, o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Joseph Blatter, e a presidenta Dilma Rousseff declararam iniciada oficialmente a Copa das Confederações 2013, que terá partidas em seis cidades brasileiras: Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Diante da reação do público, Blatter chegou a pedir fair play (que significa jogar limpo, ter espírito esportivo) à torcida.

"Amigos do futebol brasileiro, onde está o respeito e o fair play, por favor?". Em seguida, a presidenta Dilma declarou aberta a competição e todos os torcedores ficaram de pé para ouvir os hinos do Japão e do Brasil.

