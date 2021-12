O jogador Oscar já é papai. Ludmila, esposa do camisa 11 da Seleção Brasileira, deu à luz Júlia nesta quinta-feira, 5, em uma maternidade em Campinas, interior de São Paulo.

Ao site "Ego", a assessoria do meia que joga no Chelsea, em Londres, informou: "Júlia nasceu pouco antes do meio-dia de hoje e tudo correu plenamente de acordo com o previsto, muito bem".

De acordo com informações do jornal "Bom Dia Brasil", da Globo, Ludmila foi internada nesta madrugada e queria parto normal. Na quarta, 4, Oscar foi liberado da concentração da Seleção, na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para acompanhar o nascimento da filha.

Em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o craque comentou sobre a paternidade na véspera do mundial: "Ser pai é uma sensação incrível, estou muito feliz dela estar vindo nesse momento, um momento especial para mim que estou prestes a jogar minha primeira Copa do Mundo. Espero que ela traga muita sorte, muita motivação, tenho certeza que vai ser minha motivação extra para eu fazer grandes jogos pela Seleção e se Deus quiser conquistar a Copa do Mundo. Ela vai chamar Júlia".

Assista a vídeo divulgado pela CBF

Da Redação Nasce filha de Oscar, meio-campo da Seleção

