"Não vejo o Brasil como o favorito na Copa", diz Rivellino

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, o ex-jogador Roberto Rivellino fala da convocação da Seleção Brasileira pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo. Para ele, Robinho deveria ter sido chamado. Polêmico, ele discorda que o Brasil, jogando em casa, seja favorito, e afirma que a Seleção não tem um jogador capaz de decidir a partida de bola parada. Mas se nega a fazer comparações entre a equipe atual e a de 1970, da qual participou. E não quis dizer quem, hoje, poderia ser titular naquela Seleção tricampeã.

Você acredita que o Brasil tem condições de vencer a Copa? É o favorito, por jogar em casa?

Favorito, não é. Pode até ganhar, tomara, e eu torço muito por isso. Mas o futebol está nivelado muito por baixo. Agora, o Felipão deu uma cara à equipe e o Brasil pode chegar e ser campeão.

Concorda com a convocação de Felipão? É esta a melhor equipe que o Brasil poderia formar para a Copa?

É. Porque a safra tá muito ruim. Antes, do meio campo para a frente, a gente tinha qualidade mais ofensiva do que defensiva. Eu botaria Robinho, joga bem e ajuda muito o Neymar. Se você for analisar o plano B, não tem. Hoje, o Neymar é o centroavante e com quem para jogar? Tínhamos Pelé e Vavá; depois, Pelé e Tostão, Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. E hoje, Neymar e quem?

Então, para você, que costuma elogiar o Barcelona, dizendo que a equipe joga bonito como as seleção de 1970 e de 1982, na Copa, o Brasil de agora não tem condições de jogar solto assim? Com Scolari, será o futebol força, padrão europeu?

Totalmente defensivo. A força dele é justamente lá atrás, com uma jogada defensiva. O time é forte na defesa. Uma jogada diferente, é Neymar, o resto é jogada tática.

Dos convocados, o goleiro Júlio César é muito questionado. Acha isso injusto, como foi em 1970 com o goleiro Félix?



Há coisas no futebol que marcam para a história toda. Barbosa, coitado do Barbosa, ficou marcado para a história. O Ghiggia entrou e bateu livre na cara do gol, difícil de defender, mas ele que tomou aquele gol e ficou marcado. A mídia gosta de pegar um lance, só os defeitos, e marcar o jogador. Pega os defeitos e as virtudes são esquecidas. Félix mostrou porque merecia ser titular (na época a titularidade dele era questionada porque Leão, seu reserva, era considerado o melhor do Brasil) com aquela defesa contra a Inglaterra. O inglês (Francis Lee) deu uma cabeçada e ele foi buscar. Depois, contra o Uruguai, fez outra grande defesa na cabeçada de Cubilla. Júlio Cesar errou naquela partida contra a Holanda e matou a Seleção. Mas Felipão diz que o goleiro é da sua confiança. Torço para que Júlio possa jogar bem pelo Brasil.

Há um jogador que, assim como você fazia, poderá decidir o jogo da bola parada?

Não vejo ninguém. Tem um pouco de Neymar cobrar falta, mas você vê que no Barcelona quando tem falta ele fica longe da bola. David Luiz? Ele até cobra, mas quantos gols fez? Daniel Alves até acerta de vez em quando. Volto para Neymar. É difícil. Uma vez na vida outra na morte faz um gol de falta.

Para você, qual foi a melhor Seleção Brasileira de todos os tempos?

(risadas) Ah, não sou eu quem diz, é o mundo todo. Os ingleses fizeram pesquisas e a Seleção de 70 é a que ganha. Embora eu tenha as seleções de 58 e 62 como também as melhores. A de 62 era praticamente a mesma de 70.

Quantos craques da Seleção atual seriam titulares na de 70? Alguém ficaria no banco?

Não tem nada a ver. Cada época tem seus valores. Não dá para fazer esse tipo de comparação. Não tem como fazer uma análise de uma seleção de 40 anos atrás com a de hoje, é outro tempo.

Mas será que você poderia comparar a de 1970 com a de 2014 e dizer o que tinha a Seleção de 70 que falta à de hoje?

Não gosto de fazer esse tipo de comparação. São 40 anos atrás. Cada época tinha sua forma de jogar. Aquela Seleção de 70 é incomparável.

Na sua época de seleção, preferia enfrentar a catimba italiana ou a argentina?

Catimba, mesmo, era a Itália. Era muita chata a marcação, aquela retranca, marcação homem a homem. Era chato fazer a bola girar contra os italianos. A Argentina era mais tranquilo o jogo. Tinha qualidade ofensiva e saía para o jogo.

Qual dessas seleções vai dar mais trabalho ao Brasil?

Não sei, depende ainda de como serão as atuações até o confronto. Gosto mais da Argentina do que da Itália. Mas Itália, você sabe, tem aquela tradição de sempre, sai perdendo, começa desacreditada e depois engata e sai ganhando como em 1982.

Se tivesse de escolher, preferiria uma final entre Brasil e Argentina, contra a Espanha ou uma final contra o Uruguai?

Brasil e Alemanha. Uruguai pode, mas não sei se chega. E não penso nisso por causa do Maracanazo de 50, não. É impressionante como só lembram do problema de 50 e como isso entra na preocupação. Acabou o Maracanazo! Sei o que aconteceu, logico, ninguém é bobo, mas depois de lá já jogamos várias vezes aqui ou outros lugares com o Uruguai e ganhamos. Tá, pode perder, estamos sujeitos, mas sempre supervalorizam isso. A final é difícil, de sete jogos vem uma seleção e ganha três, quatro jogos e já entra numa situação que ninguém acredita.

Na sua visão quais seleções vão terminar a Copa entre as quatro melhores do mundo?

Tradição tem muito na Copa, é difícil. Muito. Até pelo futebol de hoje estar muito nivelado por baixo. Tomara que o Brasil esteja...

Pretende ir ao estádio assistir a alguns jogos?

Por enquanto, vou trabalhar na Rede Cultura, em um programa para debater o pós-jogo. Vou preferir ficar no meu canto, torcendo sozinho, do que ir aos estádios.

Maradona confessa que você é o maior jogador que viu jogar, e que inclusive imitava alguns de seus movimentos. Ele foi um bom aluno?

Sem dúvida. Foi um talento depois de Pelé e Garrincha. Foi um jogador diferenciado, um craque realmente.

Qual sua opinião sobre as manifestações que estão sendo prometidas para a Copa?

Nada contra, desde que não haja violência e venha a atrapalhar fazendo o Brasil virar um caos. Deve ser pacífica e democrática, em alto nível. Espero que isso não comprometa o evento e o País, porque a Copa vai mostrar a nossa cara para o mundo.

Você é a favor dos movimentos pedindo transparência nos gastos públicos para a Copa?

Problema sempre houve. Desde criança ouço as pessoas pedindo segurança, saúde, educação, moradia e as coisas não aconteceram. Se eu pudesse escolher entre a Copa e a resolução dessas questões sociais tão importantes, lógico que eu diria: quero educação, por exemplo, e não quero a Copa.

Se tomassem sua opinião, haveria algum estádio que não precisaria ser construído?

Quatro deles não haveria necessidade: Manaus, Brasília, Natal e Campo Grande. Os gastos são absurdos com a Copa e não há legado para deixar com esses estádios. Vamos ter jogos suficientes para os times, que na maioria estão na Série B, C e D do Brasileiro? Acho que não. Também ouvi dizer que a arena de Manaus vai se transformar em um presídio (em 2013 o desembargador Sabino Marques sugeriu que o estádio, orçado em R$ 605 milhões, abrigasse presos recém-capturados).

Riva, explica essa história do elástico: foi você quem criou ou se inspirou no Sérgio Echigo, aquele descendente de japoneses com quem você jogava nos aspirantes do Corinthians?

Ele deu o elástico, eu vi e perguntei como ele fazia. Foi o Echigo quem criou. Eu não gostei porque ele fazia de frente a jogada e ficava pouco espaço para continuar. Digo que ele criou e eu aperfeiçoei. Gostei mais de aplicar o elástico de lado, só que eu usava a perna esquerda e a bola vinha na da direita, que não era a boa. Gostava muito de aplicar nas seleções de fora. Os caras não conheciam e se não prestassem atenção dava o elástico. Quando eles eram enganados, ficavam de longe, sem saber o que eu ia fazer.

O Brasil já chegou a ser 14º lugar no ranking e agora foi pra 4º lugar? Na sua época (que era sem ranking), seria normal?

Na minha época não tinha ranking. Essa frescura de ranking é muito relativa. É para inglês ver. Na hora de jogar o que vale é quem ganha. Hoje o futebol está cheio de estatísticas, anota-se a posse de bola, quantas assistências. Antigamente, eram convocados os melhores de cada posição. Hoje, uns jogadores não têm condições, vão mais porque taticamente ele faz uma função que é importante para o treinador. Na minha época a lista podia formar quatro seleções, era uma discussão pela qualidade . Acho que mudou muito a safra de jogadores para agora. Todo mundo tinha um camisa 10, não temos mais essa cultura daquele jogador fantástico de outras copas. O último romântico foi Zidane.

Além de não se ter Seleção Brasileira como antigamente, o que mais mudou?

Mudaram os conceitos, acabou a referência. Tenho uma escola de futebol com 50 moleques, um apoia o Santos, mas vem a maioria e escolhe Paris Saint-Germain, Milan, Real Madrid, Barcelona, Schalke, Bayern, Liverpool. Porque a referência deles está lá fora agora. Outra coisa, não há aquela vibração de antes. Estamos a um mês da Copa e acontece algo estranho no país. Nem parece que vai haver uma competição mundial e, aqui, no Brasil. Adoro futebol e acho esquisito isso tudo acontecer.

