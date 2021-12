Não tem nada da antiga Fonte, diz Eliseu Godoy sobre Arena

Não tem nada da Fonte Nova antiga... Nada, nada mesmo", diz um admirado Eliseu Godoy, em livre exercício de comparação. A convite do ESPORTE CLUBE, o ex-jogador, com passagens pela dupla Ba-Vi nas décadas de 1960 e 1970, aceitou visitar o estádio baiano pela primeira vez, e justo na semana em que o cronograma indica 99% de conclusão das obras civis (tudo aquilo que está contudo no escopo do projeto) e repasse do equipamento para o governo - marcada para ocorrer nesta sexta-feira, 8 de março.

Apontando para o gol do Dique do Tororó, a baliza que Eliseu recorda ter feito a maioria dos seus gols, o antigo meia avança no confronto entre as duas praças, representantes de épocas distintas.

"A Fonte Nova que eu conheci sobrava em emoção, mas pecava em organização e cuidado com o torcedor, que sentava no cimento quente pra ver o jogo. Essa não. A emoção continuará presente, mas há conforto, segurança e um lado comercial muito forte a ser explorado. É um avanço", acredita.

Enquanto Eliseu caminhava pela obra, abordando a assessoria de imprensa com perguntas sobre o próximos passos a serem dados para a entrega final, operários testavam os dois telões do estádio (fixados acima de cada um dos gols).

Ambos possuem as mesmas dimensões. Tem 100 m² de tamanho e alcançam 578 polegadas. Os telões podem reproduzir até 281 trilhões de cores, gerando imagens superiores a Full HD (resolução máxima que uma TV de alta definição).

"Seria muito bom aparecer um gol meu lá, né? Imagina (risos)... Olhando esse estádio dá uma vontade enorme de voltar a jogar... O gramado dá vontade até de comer", ri Eliseu.

Os testes para cada setor, a exemplo dos telões, estão ocorrendo de maneira individual desde o início de fevereiro deste ano (ver na entrada abaixo).

Polêmica dos alambrados - Tais avaliações são sintomas que a Arena Fonte Nova saiu da fase de construção para entrar na operação do equipamento, que inclui dois modelos de gestão diferenciados (o modo Fifa e o modo legado).

O modo Fifa inclui a Copa das Confederações, em 15 a 30 de junho de 2013, e a Copa do Mundo, de 12 de junho a 13 de julho de 2014. Neste período, em que a arena fica sob a responsabilidade da entidade máxima do futebol, algumas resoluções precisam ser respeitadas. Entre elas: a retirada de grades separando a arquibancada do campo de jogo. A distância da primeira cadeira do anel inferior até o gramado é de apenas 10 metros.

Para o modo legado, quando o consórcio construtor da obra assume o estádio (tão bem acabe o Mundial de 2014), ainda não está definido se serão instalados alambrados para conter os torcedores.

"Acho que o torcedor baiano tem toda a capacidade de ficar bem comportado em seu lugar mesmo sem o uso dos alambrados. Claro que para isso precisa existir antes uma campanha de conscientização de que o público precisa preservar o estádio, pois isso aqui é nosso. Se alguma coisa for destruída, nós perdemos", participa da discussão Eliseu Godoy.

Emocionado com a visita, o craque contempla seu entorno e arremata admirado. "Ah, se fosse na minha época..." .

Alguns setores que estão sendo testados:

Assentos: Operários estão checando cada cadeira do estádio para saber se estão bem fixadas, além de verificar se foi obedecida a numeração correta exigida pela Fifa.

Gramado: Permanece sendo irrigado todos os dias. Ainda faltam dois cortes (houve até agora apenas um) para completar o ciclo de maturação da grama.

Iluminação: Os refletores estão sido acesos durante o dia e permanecido ligados com o intuito de observar a durabilidade das lâmpadas.

Limpeza: Paralelo ao fim das obras, os operários têm feito a limpeza do restante de entulho utilizado na construção. Dentro do estádio o material já foi praticamente todo retirado.

Telões: Os dois telões, de 100m² de tamanho, estão sendo ligados constantemente para testar a qualidade da imagem gerada.

