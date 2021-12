'Não importa', diz técnico nigeriano sobre jogar na Bahia

O fato da população de Salvador ser de maioria afrodescendente parece não ter muita relevância para o técnico da Nigéria, Stephen Keshi.

Durante a coletiva nesta quarta-feira, 19, na Arena Fonte Nova, Keshi não acha que o provável apoio que deve vir das arquibancadas não terá muita influência para a sua Seleção na partida desta quinta, às 19h, contra o Uruguai. Para o técnico, sua meta é sempre se sentir 'me casa', esteja onde estiver.

"Eu viajo muito, sou profissional, tenho que me sentir sempre em casa. Estar aqui em Salvador me obriga a tirar o melhor da situação. Não importa onde estou. Agora que estou aqui, me sinto um de vocês. Se estivesse no Taiti, também teria que me sentir como um deles. Só assim consigo ficar em paz comigo mesmo".

Também presente a coletiva, o goleiro Vincent Enyeama falou que não teve tempo de ter muitas informações sobre a capital baiana, mas aguarda um clima favorável na partida.

"A gente só chega, treina e joga. Não tive oportunidade de ler muito sobre a cidade, mas espero que tudo conspire a nosso favor. Vamos ver amanhã (quinta) se Salvador vai jogar a nosso favor ou contra".

