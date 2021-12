"Não culpem Messi se a Argentina perder", diz Maradona

A Argentina não está jogando o seu melhor, depende demais de Lionel Messi e precisa melhorar para derrotar a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo, de acordo com Diego Maradona.

"Ainda nem começamos", disse Maradona, que conquistou o Mundial de 1986 com a Argentina, em uma análise incisiva do desempenho da seleção de seu país no torneio até o momento.

"Eles precisam enfiar na cabeça que não podemos ser o 'Sporting Messi'. Talvez ele marque um grande gol... mas se o garoto não conseguir, não podemos pular no pescoço dele amanhã como se fosse culpado pelo desastre argentino."

Maradona, técnico da Argentina na última Copa, quando foram eliminados nas quartas, falou na TV venezuelana após a vitória argentina sobre a Suíça na terça-feira. Seus comentários repercutiram na mídia de toda a América Latina nesta quinta-feira.

Ele afirmou que a Argentina, mesmo com grandes talentos, só está dando 40 por cento de sua capacidade, e criticou o time por passar raspando pelos suíços com um placar de 1 x 0 e um gol já no final da prorrogação.

"Homem a homem, e coletivamente, a Argentina é melhor. Eles (os suíços) podem fazer boas partidas, mas têm poucos futebolistas", declarou o sempre polêmico Maradona.

A Argentina, que iria treinar a portas fechadas nesta quinta-feira em sua concentração em Belo Horizonte antes de voar para Brasília para o confronto de sábado, venceu os três jogos da fase de grupos antes de bater a Suíça nas oitavas de final.

Messi foi o jogador da partida em todas as disputas, e marcou quatro dos sete gols do time. Mas todas as vitórias tiveram uma margem de um gol de vantagem, e mascararam desempenhos apagados de outros jogadores de quem se espera maior participação.

"O garoto (Messi) está muito sozinho... O time não tem mudança de ritmo, movimento dos atacantes", acrescentou Maradona, dizendo que os jogadores não estão dando tudo de si.

"Sinto algo muito forte por dentro, como amargura, raiva, frustração, porque a Argentina pode jogar muito, muito melhor... o técnico tem que impor isso." Se não melhorarem contra a Bélgica, "estamos encrencados", disse.

A bicampeã mundial Argentina adoraria erguer uma terceira taça no solo do arquirrival Brasil, onde dezenas de milhares de torcedores têm chegado para torcer por sua seleção.

