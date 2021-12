Nada de cantor brasileiro, Ricky Martin será a voz da Copa

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 12, o cantor Rick Martin como o cantor da música oficial da Copa do Mundo 2014, no Brasil. A canção vai ser selecionada através do concurso mundial SuperSong.

Quem quiser participar e enviar uma canção para concorrer deve acessar o www.supersong.com. As inscrições se encerrarm no dia 6 de janeiro. O vencedor vai viajar a Porto Rico para trabalhar ao lado de Ricky Martin e de um grande produtor musical na versão final da música, que será gravada pelo artista e incluída no Álbum Oficial da Copa do Mundo que, aí sim, deverá ter a participação de algum cantor brasileiro. Além disso, o vencedor e um acompanhante também viajarão ao Brasil como convidados VIP da Sony para a final do Mundial, em julho.

Esta é a segunda vez que o cantor portoriquenho vai entoar uma canção da Copa. Na de 98 - ano para ser esquecido pela seleção -, na França, Ricky gravou La Copa de La Vida. Na última Copa, em 2010, na África do Sul, Shakira foi quem cantou Waka Waka.

