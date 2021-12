Na torcida? Faça um selfie e envie ao Whatsapp de A TARDE

Esta terça-feira, 17, é dia de voltar a vestir verde e amarelo e torcer pela Seleção Brasileira, que enfrenta o México na Arena Castelão, em Fortaleza. Esse jogo é importante para a campanha da equipe canarinho na Copa do Mundo, já que assim como o Brasil, a seleção mexicana também tem três pontos e só está atrás do Brasil no Grupo A, por conta do saldo de gols.

Na primeira partida diante da Croácia, os leitores do Portal A TARDE mostraram sua torcida desde cedo, usaram as cores do Brasil para ir trabalhar e entrou no ritmo do Mundial muito antes do juiz apitar início do jogo. E nesta terça, como está sua torcida? Tire um "selfie torcedor" e envie para nosso Whatsapp.

<GALERIA ID=19267/>

adblock ativo