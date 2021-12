Na Bahia pela 3ª vez, Balotelli está em sua 'segunda casa'

Pela terceira vez em Salvador, Mario Balotelli já pode até chamar a cidade de 'segunda casa'. E pouco importa que a torcida, no jogo deste sábado, 22, contra a Seleção, na Fonte Nova, esteja toda contra. Isso significa pouco perto do que esta terra representa para ele.

O atacante esteve aqui antes para visitar a Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão e se encantou. Tanto que, ao desembarcar no País para a Copa das Confederações, apressou-se em postar no Twitter: "Eu amo o Brasil".

Com a Bahia, de maioria parda e negra, como ele, a ligação é ainda maior. "Aqui em Salvador ele joga bola na praia, brinca com os meninos, toma banho de mar. É uma pessoa que precisa se sentir livre. E é essa sensação de liberdade que ele tem aqui", analisa o repórter Paolo Torraselli, do jornal italiano Corriere della Sera.

Torraselli era um dos jornalistas italianos presentes ao treino da seleção ontem, no Barradão, no qual Balotelli apareceu de chinelo, fez massagem e, cansado, nem foi a campo.

Por sinal, o contato de imprensa e público com o astro foi mínimo. Apenas visual, sempre nas proximidades do saguão do Hotel Matiz, no Costa Azul, onde a delegação da Azzurra está hospedada desde a última quinta-feira, 20.

"Não conheço ninguém da Itália, mas soube que tem um negão lindo. Quero ver de perto!", dizia a funcionária de uma das lojas do hotel Carol Gaspari, que comprovou a beleza do jogador: "Ele é decente".

Torcedores italianos também foram ao Costa Azul para ver se conseguiam tirar uma lasquinha do ídolo. "Gosto dele porque é maluco, faz o que quer", explica Luigi Guarino. "Ele é autêntico e uma boa pessoa", completa Gabriele Scotto, vestindo a camisa 9 do seu xodó. "Toda a mulher que ele leva pra cama lhe dá nota 10. Imagina o furacão!", empolga-se Vittorio Mazzia.

Mas por que será que Balotelli desperta tanto interesse nas pessoas? "É como disse uma vez Prandelli (técnico da Azzurra). Com ele, nunca se pode estar tranquilo, pois sempre inventa uma nova. Briga com o técnico, aparece com mulheres, destrói o banheiro. E tem personalidade forte, responde a ofensas de torcedores, escreve uma porção de coisas no Twitter", lista o repórter Torraselli.

E o jornalista enfatiza que sua história de vida comove. Nascido com problemas de saúde em Palermo, no sul da Itália, o pequeno Mario foi entregue para adoção quando tinha só três anos. Desde então passou a viver com a família Balotelli e, procurado posteriormente pelos verdadeiros pais, imigrantes ganeses, os rejeitou.

Tudo isso, aliado ao racismo no futebol italiano - "Na arquibancada, cantam: 'não existe negro na Itália'", relata Torraselli -, afeta a cabeça do jogador e faz com que ele tome atitudes intempestivas, que despertam atenção e o tornam amado e odiado por muitos.

Boato negado - Por sorte, o preconceito racial não será problema para Balotelli na Bahia. "Seguramente ele está muito feliz aqui. Se fosse na Rússia, por exemplo, não sei como seria", especula Torraselli.

Boatos até deram conta de que o clima brasileiro teria feito ele se animar e pedir a namorada belga Fanny Neguesha em casamento. Notícia já desmentida pelo próprio Mario, que não é o único do grupo italiano apaixonado pelo nosso País.

"Assim como ele, eu adoro esta terra. Já passei férias aqui na Bahia e no Rio. É maravilhoso!", derrete-se o meia Giovinco, escolhido para dar entrevista coletiva na quinta-feira, na Toca.

