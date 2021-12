Musa sensualiza e espanta tristeza com derrota da Seleção

Considerada musa pela mídia internacional, Bianca Leão apresenta o que o Brasil tem de melhor em sua beleza natural. A ideia da Personal Stylist, Sophia Marins, era mostrar para o Mundo que apesar da humilhação em campo, o povo brasileiro vai se despedir da Copa com um pouco menos de tristeza, mostrando ''o que é que a Morena tem''.

<GALERIA ID=19372/>

O ensaio foi feito no Estádio Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, local onde pesquisas afirmam ter sido o acontecimento da primeira partida de futebol no Brasil, realizado pelo escocês Thomas Donohoe, desbancando o inglês Charles Miller, considerado o 'Pai' do futebol no Brasil.

