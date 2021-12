Musa do MMA mostra as curvas para homenagear a Copa

Musa dos fãs de MMA no Brasil, a jornalista e apresentadora Lucilene Caetano é a estrela da edição de maio da revista Lagos em Evidência. Realizadas em Búzios, região dos lagos no Rio de Janeiro, as fotos do ensaio teve como tema a Copa do Mundo, em homenagem aos jogos de junho deste ano no Brasil.



Lucilene é apresentadora do XFC, programa sobre o mundo das lutas na Rede TV!. A jornalista mostra boa forma nas imagens. No texto de apresentação, fala de sua paixão pelo futebol. Em 2009, Lucilene ficou conhecida nacionalmente após ser eleita a Musa do Brasileirão em 2009, no programa Caldeirão do Huck.

No concurso, ela representou o Goiás Esporte Clube. Lucilene atua na TV comandando programas esportivos desde 2010. Em 2012 estreou em rede nacional. Atualmente faz parte do jornalismo esportivo da Rede TV!

