Muricy pede que Neymar não jogue contra a Argentina

O técnico Muricy Ramalho pediu nesta segunda-feira que o atacante Neymar não seja convocado para os dois amistosos que a seleção brasileira disputará com a Argentina no fim de setembro e começo de outubro.

O jogador é essencial no time do Santos, que não está em posição confortável na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, aparecendo em 15°, com 27 pontos somados.

"Nessas partidas contra a Argentina, só participam jogadores que atuam em competições locais, por isso que acho que não tem necessidade de Neymar ser convocado", disse Muricy.

O treinador ainda fez questão de lembrar que o Santos não pôde contar com o jovem atacante, que é referência na equipe, em 10 das primeiras 23 partidas do time no Campeonato Brasileiro.

De acordo com Muricy, o técnico Mano Menezes "poderia cooperar" e deixar Neymar fora das duas partidas amistosas contra a Argentina, que serão disputadas nos próximos dias 19 de setembro e 3 de outubro.

"Todo mundo conhece Neymar. É um jogador que não tem nada que provar na seleção", afirmou o treinador do Santos.

