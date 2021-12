Mundial promove encontro de símbolos da Bahia e da Croácia

Dois símbolos, de culturas muito distintas, fizeram na quarta-feira, 4, na Praia do Forte, um encontro que só a Copa do Mundo pode proporcionar. De um lado, o ex-atacante da seleção croata e de futebol Davor Suker - uma espécie de ídolo nacional por lá. Do outro, os tubarões e as tartarugas resgatados pelo Projeto Tamar, referência do litoral norte baiano.

O hoje presidente da federação croata de futebol foi a grande atração da soltura de um tubarão-lixa fêmea e uma tartaruga macho, da espécie cabeçuda, que foram capturados acidentalmente por pescadores no ano passado e levados para o Projeto Tamar. Após meses de tratamento, foram reabilitados e devolvidos ao mar pelas mãos de um dos maiores jogadores da história das Copas.

Suker foi artilheiro do Mundial de 1998, na França, com seis gols. O ex-atacante, que defendeu grandes clubes como Sevilla, Arsenal e Real Madrid, foi o grande destaque da campanha que levou a Croácia até o terceiro lugar do torneio, justamente na sua estreia em Mundiais. Naquele ano ele ainda foi escolhido o terceiro melhor jogador do mundo, atrás de Zidane e Ronaldo.

O ponto alto do encontro foi quando Suker perguntou os nomes dos animais. O tubarão-lixa, em homenagem à Croácia - que escolheu a Praia do Forte como base durante o mundial -, foi batizada pela equipe do Tamar de 'Modric', grande estrela da equipe croata. Já a tartaruga ainda não tinha nome: "Vai se chamar Neymar! Deram o nome do nosso maior craque para o tubarão, então esse aqui (a tartaruga) vai ser o grande craque de vocês", brincou.

O dirigente disse que o nome não foi escolhido à toa. "Não é piada, não! Eu espero chegar bem longe na Copa graças a Modric e o mesmo desejo para o Brasil com Neymar. Então é um grande nome!", disse.

"Espero toda a sorte do mundo para o tubarão e para a tartaruga de volta ao mar, assim como espero sorte para os nossos times", completou.

Só um detalhe escapou ao craque. Sendo Neymar uma tartaruga, ele não seria lento? "É verdade... (risos)", disse, notando o constrangimento. "Mas Neymar é o mais rápido, tenho certeza disso", brincou.

Bem ambientado

O ídolo parecia bem à vontade passeando pelo Projeto Tamar. Elogiou as atividades, admirou a beleza dos tanques das tartarugas e até arriscou algumas brincadeiras com os jornalistas, fingindo que ia cair na piscina. Tanta intimidade deixa claro que o presidente da federação croata acredita ter feito uma ótima escolha com o local para hospedar a sua seleção.

"Aqui é ótimo, estamos bem no meio do Brasil. Não é tão quente e não é tão frio. Ficar em São Paulo pode parecer ótimo pelo frio, mas aí você tem que jogar em Manaus e lá é muito quente", explicou.

"Eu acredito que futebol é 11 contra 11, jogamos num mesmo campo, com a mesma bola... Mas a preparação aliada a um bom clima e ambiente é muito importante".

Suker faz questão de salientar que a passagem da Croácia pela Praia do Forte não será em vão. "Estamos fazendo grandes amigos, do prefeito aos moradores.

Cumprimentar as pessoas, ver os tubarões e as tartarugas é algo maravilhoso, e nos traz a consciência de que a gente precisa cuidar do planeta e do meio-ambiente", contou o dirigente. "Somos uma pequena parte do povo croata e não viemos apenas para jogar, viemos fazer bons amigos", emendou.

Cercado de brasileiros, Suker deseja o melhor para as duas seleções. "Chegar na próxima fase, esse é o meu sonho. Meu desejo é que o Brasil seja campeão da Copa e que sejamos os segundos no grupo", afirmou. "Espero que com a ajuda da tartaruga e do tubarão que todos nós ajudamos, a gente consiga tornar isso real", desejou.

