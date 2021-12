Müller se surpreende com facilidade: 'Ficha não caiu'

Autor do primeiro gol da histórica goleada da Alemanha por 7 a 1 para cima do Brasil, Thomas Müller reconheceu, logo após o jogo, estar surpreso diante da facilidade com a qual a seleção alemã derrotou a brasileira na tarde deste sábado. O camisa 13 chegou a seu quinto gol na Copa do Mundo, número que lhe garante posto de vice-artilheiro da competição, atrás apenas de James Rodríguez (6), da Colômbia.

"Nós mesmos não esperávamos uma partida dessas. Nós recuperamos rapidamente a bola e conseguimos passar por cima da defesa do Brasil até que com facilidade. E agora queremos partir para o título", declarou o atacante alemão na saída do gramado.

O jogo contra a Argélia, pelas oitavas de final, no qual a Alemanha suou para ganhar, na prorrogação, por 2 a 1, foi lembrado por Müller. O artilheiro alemão destacou a evolução em relação a tal confronto. Vale lembrar que, no meio do caminho, pelas quartas de final, a seleção germânica bateu a França por 1 a 0.

"A ficha não caiu direito, ficamos um pouco preocupados depois de não fazermos um jogo não muito bom contra a Argélia. Mas já melhoramos e demonstramos alguma qualidade", comentou o jogador.

Thomas Müller e os demais comandados do técnico Joachim Low agora aguardam o resultado da outra semifinal, entre Argentina e Holanda, nesta quarta-feira. A Alemanha volta a campo no domingo, no Maracanã, em partida válida pela grande final do Mundial.

