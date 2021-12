MP ajuíza ação publica contra prefeitura devido a Fan Fest

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) entrou com uma ação civil pública contra o município de Salvador, na quarta-feira, 21, para que a Fifa Fan Fest, não seja realizada com recursos públicos da capital baiana. De acordo com as promotoras autoras da ação Rita Tourinho e Patrícia Medrado o evento não deixará qualquer legado para a população soteropolitana.

A ação que foi só divulgada nesta sexta, 23, levou em conta a ausência de previsão orçamentária para realização da festa, além do reconhecimento da prefeitura de que não dispõe de orçamento para realizar o evento.

Outro ponto apontado na ação é o custo da festa que pode chegar a R$ 20 milhões e incluem gastos com aluguel e preparação do local, segurança, estacionamento, equipe de apoio para artistas, estandes de alimentos e bebidas, sanitários, dentre outros.

As promotoras alegam também que a resistência do Município no cumprimento da recomendação expedida no dia 20 deste mês pelo MP, decorre do receio de que a Fifa venha a adotar medidas contra o Poder Público Municipal, já que o contrato afirma que a cidade-sede indenizará a Fifa, o Comitê e seus afiliados comerciais, as transmissoras e seus respectivos representantes com relação a toda e qualquer obrigação ou responsabilidade.

