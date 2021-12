Movimento começa cedo em Brasília em dia de abertura da Copa

A movimentação no entorno do Estádio Nacional de Brasília, palco da abertura da Copa das Confederações, entre Brasil x Japão, neste sábado, 15, às 16 horas, começou bem cedo.

Apesar do estádio só abrir os portões ao meio-dia, desde às 8h já havia aglomeração do lado de fora. Vendedores ambulantes vendiam bandeiras do Brasil e também cerveja (apenas Brahma e Budweiser, patrocinadores oficiais da Fifa).

"O movimento só está começando. Acho que até o fim da partida teremos faturado bem", disse o ambulante Carlos Alberto Silva, ocupante de um dos nove pontos de cerveja no entorno do estádio. Do lado de fora, a cerveja está sendo vendida a R$ 5 (a bebida nacional) e R$ 6 (a americana).



Quem também chegou cedo foi uma família japonesa, que conversou em inglês com a reportagem de A TARDE.

"O momento da seleção japonesa é bom. Já estamos classificados para a Copa do Mundo e temos bons jogadores. Diria que as chances de vencermos o jogo é de 50%", brincou o estudante Toranosuke Iwahori, de 17 anos.

O jovem tem aprovado a infraestrutura brasileira na Copa das Confederações, mas chama atenção para a situação dos aeroportos. "Ainda estão em obras e isso atrapalha um pouco o desembarque. Foi um pouco tumultuado, mas estamos bem", disse.

Às 10 horas, uma longa fila começou a ser formada do lado de fora do centro de distribuição de ingressos do Distrito Federal. Desde a última sexta-feira, a Fifa havia divulgado que cerca de 194 mil ingressos ainda não haviam sido retirados.

