Mourinho recusa a Seleção Brasileira, diz jornal espanhol

O treinador do Chelsea, José Mourinho, recusou um possível convite da CBF de comandar a Seleção Brasileira. A Confederação Brasileira estaria interessada em Mou, para substituir Luiz Felipe Scolari e dar um novo rumo ao Brasil, em preparação para a Copa de 2018, mas o técnico português rejeitou o convite. O polêmico treinador afirmou que tem um projeto com o Chelsea e não há possibilidades de deixar o clube inglês.

Segundo o jornal espanhol ''Marca'', responsáveis da CBF entraram em contato com o agente de Mourinho, Jorge Mendes, para declarar o interesse no ex-técnico do Real Madrid. Foi comunicado ao agente, que até o presidente da CBF, José Maria Marin, estaria disponível para viajar até Londres e conversar com José.

O ex-atacante brasileiro, Ronaldo, trabalhou com o técnico do Chelsea na época do Barcelona e tem uma ligação direta com a CBF, sendo um dos idealizadores do contato com o treinador português, mas o empresário afirmou que nesta altura, é impossível Mourinho abandonar o Chelsea, mas não descarta a possibilidade de comandar o Brasil no futuro.

