Moradores do bairro do Uruguai apoiam Celeste contra Brasil

Localizado na Cidade Baixa de Salvador, na Península de Itapagipe, tendo a maior população entre os bairros da região (entre 60 e 70 mil moradores), o Uruguai ganhou os holofotes da mídia após a bênção à Igreja de Nossa Senhora dos Alagados pelo Papa João Paulo II, em 1980.

Porém, quando o assunto é futebol, especificamente, o clássico entre Brasil x Uruguai - que acontece nesta quarta-feira, 26, em partida válida pela Semifinal da Copa das Confederações, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte -, o bairro volta a ser lembrado.

Segundo o antropólogo Roberto Albergaria, uma das explicações para a origem do nome 'Uruguai' teria sido uma homenagem dos moradores da região à Celeste Olímpica após a mesma faturar a Copa de 1950, no Brasil.

Informação que não é confirmada, mas que, em parte, influenciou a vida do comerciante Renato Campos. Paulistano, ele veio morar em Salvador ainda recém-nascido. Alojou-se na rua Domingos de Abreu Viera, nº 17, no Uruguai.

Apesar de não ter qualquer relação com os nossos vizinhos sul-americanos, Renato garante torcida fiel ao time de Forlán, Suárez & Cia.. Motivo? Ele tem na ponta da língua. "Primeiro, por que moro no Uruguai, não é mesmo? Além disso, o Brasil é uma Seleção fraca. O País está um caos e só se fala em Seleção. Minha torcida pelo Uruguai é uma forma também de protesto".

A singular paixão de Renato pela Celeste Olímpica não passa imune pelo amigo Franco Ferreira, que provoca, em seguida, até brinca com a curiosa situação. "O Renato é um traidor. Mas não tem problema. O Brasil vai vencer e se garantir na final do torneio. Vamos faturar esse caneco e fazer a festa aqui, no nosso 'Uruguai' ", ressalta.

Maracanazzo - Outro caso emblemático visto no bairro fica por conta do aposentado Nilton Silva. Aos 77 anos, ele nasceu e até hoje reside na casa de número 9, no Conjunto Santa Luzia, também no Uruguai.

O ex-lateral esquerdo, que acumulou na década de 1960 passagens pelo Botafogo-BA, Galícia e o São Cristóvão, é uma testemunha viva da tragédia do 'Maracanazzo'. Então aos 14 anos, seu Nilton - como é carinhosamente conhecido na região -, ouviu pelo rádio a vitória uruguaia por 2 a 1 sobre o Brasil na final da Copa do Mundo de 1950, realizada no Maracanã.

"Foi uma tristeza geral. Um chororô aqui na rua. Queriam até mudar o nome do bairro. Fizeram até um abaixo-assinado para o prefeito da época", relembra o aposentado, descartando assim à possibilidade de o nome do local ter sido uma homenagem à Celeste.

Torcida pelo Uruguai - Curiosamente, no duelo de quarta entre as duas seleções, Seu Nilton irá torcer pelos uruguaios. Segundo ele, a escolha pela algoz de outrora justifica-se pelo futebol aquém do esperado da Seleção Brasileira.



"O Brasil não é mais Brasil. Pode até vencer, mas o futebol não é aquele vistoso, solto, de toque de bola, de drible e criatividade. Hoje, é um jogo burocrático. Já o Uruguai é eficiente. Assim como o bairro aqui, é bonito de se ver", afirma categoricamente Seu Nilton.

Mas ao contrário do Uruguai país - que é 51º melhor IDH (índice de Desenvolvimento Humano) do mundo -, o bairro da Península de Itapagipe se depara com diversos problemas. Dentre eles, os de infraestrutura, saneamento básico e condições precárias de moradia e segurança.

"Falta praticamente tudo aqui. Posto de saúde, segurança, lazer. Eu até brinco. Digo que moramos na lua. Tamanha as crateras que são vistas aqui nas ruas", reclama o morador Luis Claudio, que apesar de tudo vê semelhanças com o povo uruguaio.

"Acho que assim como eles, uruguaios de verdade, o morador aqui do bairro (do Uruguai) é um guerreiro. Enfrenta vários obstáculos para vencer na vida", ressalta.

Para superar tais adversidades, moradores da região criaram até a Comissão de Articulação e Mobilização dos Moradores da Península de Itapagipe (CAMMPI).

Trata-se, na verdade, de uma rede que reúne mais de 50 organizações da península com objetivo de realizar um diagnóstico local do território, além de possuir grupos de trabalho, saúde, cultura e meio ambiente.

adblock ativo